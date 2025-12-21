"Вилла" победила "Юнайтед" благодаря дублю Роджерса
Дубль Моргана Роджерса позволил "Астон Вилле" обыграть "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 и оформить свою седьмую подряд победу в Премьер-Лиге.
На ворота "вилланов" вернулся залечивший спину Эмилиано Мартинес, и это изменение оказалось единственным в их стартовом составе.
Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим дал шанс с первых минут Патрику Доргу, Мануэлю Угарте и Беньямину Шешко, которые заменил Амада Диалло, Каземиро и Бриана Мбемо.
Гости начали матч с дальнего обводящего удара Матеуса Куньи — немного неточно. Хозяева ответили на это моментом Джона Макгинна, чей выстрел парировал Сенне Ламменс, а Эйден Хевен не позволил сопернику сыграть на добивании.
Практически сразу "Вилла" создала еще один момент. Морган Роджерс пяткой подправлял мяч в ворота после сильного прострела Яна Матсена к дальней штанге, но слегка не попал в створ.
Следующего момента пришлось подождать до 22-й минуты, когда Шешко выскочил один на один, правее центра, но Мартинес выдвинулся навстречу и ногами остановил удар Беньямина.
"Юнайтед" обозначил некоторое преимущество. На 34-й минуте Кунья с дистанции побеспокоил Мартинеса, а восемь минут спустя Бруну Фернандеш пробил с рикошетом, но немного неточно.
Казалось, что "дьяволы" ближе к голу, но забил их соперник. На последней минуте первого тайма Роджерс вошел в штрафную с левого фланга и, словно рукой, забросил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Однако "Юнайтед" удалось ответить еще до ухода на перерыв. Доргу обокрал Мэтти Кэша на левом фланге, а Кунья с острого угла пробил Мартинеса — 1:1.
Гости, как показалось, лучше начали второй тайм, но затем снова пропустили. Роджерс подхватил отскок в штрафной, совершил несколько шагов, а затем нанес обводящий удар — 2:1.
На 67-й минуте Кунья имел отличную возможность для своего дубля. Матеус наносил удар головой с отскоком от газона после навеса Доргу с левого фланга — рядом со штангой.
Ближе к окончанию матча "Вилла" стала осторожничать и отошла к своим воротам. "Юнайтед" оказывал давление и наносил удары, но действительно опасных моментов больше не создал.
"Вилле" удалось отомстить за свое поражение на "Олд Траффорд" в последнем туре прошлого сезона. Теперь команда Эмери оторвалась от "Юнайтед" уже на 10 очков.
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
21.12.2025 21:30
Просмотров: 861
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А вот в Донецке и Луганске Тепло и свет есть!!!!)))) Сука какие же вы конченные!!!!
(ответить)
Свитло и типло чаму а нас за ШО???? Что с ебалом конченные???
(ответить)
С Хуем во Рту!!!!)))
(ответить)
21.12.2025 20:48 #
memfis63
видал одного черножопого в районе Верхнего Ларса
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/119155/?c=1#c8133097
Европеец никитка искал себе черножопого в районе Верхнога Ларса?
(ответить)
Не ведитесь на провокаторов, тут говно всплывает и тот у кого остались остатки мозгов это ДНО видлит.. удачи!!! Это конченное доставляет... Ржу не могу... Трупы его воняют а он тут марает..)))) Трусливое животное скоро ТЦК к тоби прийде плохо "стараешься" До сустрачи!!!! Труп....
(ответить)
Хехе, пидарастерка переобувается со скоростью сглатывания спермы после отсоса у своего гей дружка))
(ответить)
Без двух нигерков вообще беда. Кунья хорош, остальные дно. Доргу, шешко, угарте тела е6аные. Вообще не уровень топ клуба. Йоро , ламенс обосрались. Маунт тоже лох ебливый, ну а пернандеш допизделся. Вилла тоже хуерга никакая, но му был еще хуже.
(ответить)
До сустрачи!!!
(ответить)
С Хуем во рту!!! Мда Ожидал мужиков встретить!!! Ошибся!!!!
(ответить)
"Извиняюсь за то, что показывал задницу. Больше такого не повторится"
Украинец показывал пятую точку и кривлялся перед разведывательным российским дроном. В итоге мужчина попал в плен, где его заставили принести извинения и спеть гимн РФ.
Очередной пидроинец, который хотел, что бы его вые6али в жопу. А я давно говорил, что вся оборона хохлов - это их дырявая жопа.
(ответить)
У нас, кста, похоже определились клубы, которые в ЛЧ проходят уже.
Осталось определить чемпиона, еще одну вылетающую команду и лигу европу и можно сезон не смотреть уже.
(ответить)
Просто напоминаю: последнее поражение Виллы было от Ливапю.
(ответить)
Роджерс на левой 8ке, палмер на правой 8ке...ебать ето было бы крамсалово....
Ну ниче, мы верим в гнидэнсов за полтостки
(ответить)
обувь для аэродинамики) ты не понимаешь
(ответить)
А, ну и спс амориму, что понижает цену на майну, чтоб императоры подешевке урвали .
Зы кстати аморим за год в мю поставлил более яркую игру в атаке, чем ротета за 7 лет в арсе. Такие дела
(ответить)
Роджерс дал фатимульке в ротик.
Кто-то удиивлен?!
Роджерс ни топ (с) какаита фатимулька
(ответить)
МЮ позорище, давала какая-то. Как местные хохло шлюхи, типо Кристины Хачильдовны, в которую все пихают, а ей все мало и мало.
(ответить)
Эмери крутой.
Круче только нишанбаев, который приехал из аула, трахнул давалку, трахнул носатого пасынка и переписал на себя квартиру. И это даже не разговаривая на русском.
(ответить)
Нет времени на местный диванный гейпарад, Завтра смотрим в новостях...)))) До сустрачи, чаму биз свиту и тепла сидимо?)))) Суки вы конченные ПОДСВИНКИ!!!! Правильно и Метко определил!!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий