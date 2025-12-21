"Вилла" победила "Юнайтед" благодаря дублю Роджерса

Морган Роджерс Дубль Моргана Роджерса позволил "Астон Вилле" обыграть "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 и оформить свою седьмую подряд победу в Премьер-Лиге.

На ворота "вилланов" вернулся залечивший спину Эмилиано Мартинес, и это изменение оказалось единственным в их стартовом составе.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим дал шанс с первых минут Патрику Доргу, Мануэлю Угарте и Беньямину Шешко, которые заменил Амада Диалло, Каземиро и Бриана Мбемо.

Гости начали матч с дальнего обводящего удара Матеуса Куньи — немного неточно. Хозяева ответили на это моментом Джона Макгинна, чей выстрел парировал Сенне Ламменс, а Эйден Хевен не позволил сопернику сыграть на добивании.

Практически сразу "Вилла" создала еще один момент. Морган Роджерс пяткой подправлял мяч в ворота после сильного прострела Яна Матсена к дальней штанге, но слегка не попал в створ.

Следующего момента пришлось подождать до 22-й минуты, когда Шешко выскочил один на один, правее центра, но Мартинес выдвинулся навстречу и ногами остановил удар Беньямина.

"Юнайтед" обозначил некоторое преимущество. На 34-й минуте Кунья с дистанции побеспокоил Мартинеса, а восемь минут спустя Бруну Фернандеш пробил с рикошетом, но немного неточно.

Казалось, что "дьяволы" ближе к голу, но забил их соперник. На последней минуте первого тайма Роджерс вошел в штрафную с левого фланга и, словно рукой, забросил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Однако "Юнайтед" удалось ответить еще до ухода на перерыв. Доргу обокрал Мэтти Кэша на левом фланге, а Кунья с острого угла пробил Мартинеса — 1:1.

Гости, как показалось, лучше начали второй тайм, но затем снова пропустили. Роджерс подхватил отскок в штрафной, совершил несколько шагов, а затем нанес обводящий удар — 2:1.

На 67-й минуте Кунья имел отличную возможность для своего дубля. Матеус наносил удар головой с отскоком от газона после навеса Доргу с левого фланга — рядом со штангой.

Ближе к окончанию матча "Вилла" стала осторожничать и отошла к своим воротам. "Юнайтед" оказывал давление и наносил удары, но действительно опасных моментов больше не создал.

"Вилле" удалось отомстить за свое поражение на "Олд Траффорд" в последнем туре прошлого сезона. Теперь команда Эмери оторвалась от "Юнайтед" уже на 10 очков.

"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче




