Артета: "Не обращаем внимания на "Сити"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда не обращает внимания на результаты "Манчестер Сити".
Накануне "Сити" одержал победу над "Вест Хэмом" и временно сместил "Арсенал" с вершины таблицы Премьер-Лиги. Однако позже днем "канониры" одолели "Эвертон" и вернули себе лидерство.
По словам Артеты, "Сити" не удастся подвергнуть "Арсенал" давлению в этой заочной борьбе, потому что "канониры" сосредоточены только на себе.
"Победа "Сити"? Мы не обращаем на это внимания. Знаю, что обращаете вы, парни".
"Мы лишь можем контролировать свои собственные результаты и игру, и мы знаем, насколько долгим будет сезон и насколько сложна эта лига".
"Вот и все. Нужно наслаждаться каждым днем. Старайтесь изо всех сил, а там посмотрим, чего мы достигнем", — цитирует Артету ESPN.
