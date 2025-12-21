Ван Дейк поговорил с Симонсом
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что обсудил с Хави Симонсом фол, из-за которого атакующий полузащитник "Тоттенхэма" был удален.
Симонс увидел перед собой прямую красную карточку за то, что шипами ударил Ван Дейка по ахиллу в первом тайме проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги накануне (1:2).
После финального свистка Ван Дейк провел воспитательный разговор с Симонсом, вместе с которым они могут отправиться на Чемпионат Мира следующим летом.
"Я не думаю, что там было какое-либо намерение навредить мне, но, разумеется, он нанес мне вред, и рефери с VAR приняли решение удалить его".
"Я поговорил с ним. Это разговор, суть которого никому не нужно знать", — цитирует Ван Дейка ESPN.
