"Ливерпуль" опасается, что травма Исака окажется серьезной

"Ливерпуль" опасается, что полученная нападающим Александером Исаком травма против "Тоттенхэма" окажется серьезной.

Именно Исак открыл счет в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" накануне (1:2), успев пробить, прежде чем его накрыл Микки Ван де Вен.



Столкновение с защитником "шпор" получилось очень болезненным для Исака, который не смог отпраздновать свой гол, а был вынужден покинуть поле при помощи медицинского персонала.



Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" и Исак все еще ожидают результаты МРТ-обследования, однако существуют опасения, что травма нижней части ноги выведет Александера из строя на продолжительное время.



В период с октября по ноябрь Исак и так пропустил пять матчей "Ливерпуля" с травмой паха, дополнительно испортив впечатление о себе после перехода из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов.



Потеря Исака может заставить "Ливерпуль" активизировать свой интерес к Антуану Семеньо, хотя звезда "Борнмута" чаще играет флангового нападающего, нежели центрального.