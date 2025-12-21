Мойес: "Райс — возможно, лучший полузащитник в мире"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес выступил с похвалой в адрес полузащитника "Арсенала" Деклана Райса.

Накануне Райс помог "Арсеналу" одержать победу 0:1 в гостях у "Эвертона" и восстановить свое лидерство в Премьер-Лиге.



В свое время Мойес на протяжении четырех лет тренировал Райса, однако Дэвид отрицает свою заслугу в развитии Деклана.



"Деклан развил себя сам. Это не благодаря мне. Деклану всегда было суждено стать отличным игроком, Микель (Артета) сделал его игроком настоящего, настоящего топ-уровня".



"Он отличный парень. Прежде всего он потрясающий парень. И поэтому у него будет шанс. А также он отличный игрок, у него много первоклассных качеств".



"Тиму (Айрогбунаму) пришлось играть против, возможно, лучшего полузащитника в мире", — цитирует Мойеса Daily Mirror.