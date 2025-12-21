Эмери жаждет отомстить "Юнайтед"

Рулевой "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда жаждет отомстить "Манчестер Юнайтед" за свое разочарование в конце прошлого сезона.

В заключительном туре прошлого сезона Премьер-Лиги "Вилла" при весьма противоречивых обстоятельствах уступила на "Олд Траффорд" со счетом 2:0, в результате чего не попала в Лигу Чемпионов.



Тот результат подстегивает Эмери и его игроков в преддверии визита "Юнайтед" на "Вилла Парк" в воскресенье.



"Да, конечно".



"Манчестер Юнайтед" — это очень сложно. Мы стабильно выступаем против них, и мы так мотивированы, чтобы продлить это, потому что на протяжении трех моих лет здесь мы хорошо играем и соперничаем с ними, иногда побеждая, иногда уступая, но всегда забивая".



"Теперь мы даже опережаем их, имея некоторое преимущество, но игра в воскресенье за три очка — это момент огромной важности для нас. Эта возможность является сильной мотивацией для нас", — сообщил Эмери Sky Sports.