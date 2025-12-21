Аморим призвал Майну сражаться за свое место

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал полузащитника Кобби Майну сражаться за свое место в составе.

На матч против "Борнмута" в минувший понедельник сводный брат Майну явился в футболке с надписью "свободу Кобби Майну", этим выразив свое недовольство Аморимом, который еще не выпускал 20-летнего англичанина в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Аморим призывает Майну не отчаиваться. Рубен не видит ничего плохого в том, что в данный момент Кобби не проходит в стартовый состав.



"Он скромный парень, но он не стесняется ответственности. От отвечает за свои действия, и его действием была хорошая игра в последнем матче, поэтому просто на этом я и сосредоточен".



"У меня была такая ситуация в "Спортинге", когда мой брат что-то написал в Интернете, и мне пришлось отвечать за это".



"Я объяснил тогда: "У него своя жизнь, у него свое мнение, ко мне это не имеет отношения". То же самое я сделаю с Кобби".



"Кобби нужно сражаться за свое место. Думаю, быть на лавке "Манчестер Юнайтед" в 20 лет — это не так уж плохо".



"Я помню, Роналду оказывался на лавке, Руни порой оказывался на лавке. Верон не играл. В истории "Манчестер Юнайтед" нет никого, кого бы это не коснулось, поэтому давайте будем стараться избегать чепухи и шумихи".



"Верьте или нет, я просто хочу помочь команде добиваться побед и помочь Кобби стать более классным игроком", — цитирует Аморима Sky Sports.