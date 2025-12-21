Аморим допускает зимние приобретения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что его клуб может совершить приобретения в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" пришлось занять дополнительные 105 миллионов фунтов, чтобы в итоге потратить на новых игроков 203 млн. фунтов.



В преддверии января "Юнайтед" связывают с полузащитником "Аль-Хиляля" Рубеном Невешем и нападающим "Борнмута" Антуаном Семеньо, которые оцениваются в 20 и 65 млн. фунтов, соответственно, и Аморим готов продолжать тратить.



"Я не знаю, что произойдет, но существует вероятность, что мы предпримем что-нибудь. Посмотрим".



"Мы лишь знаем, что постараемся пригласить игроков, которые станут будущим клуба".



"Мы не собираемся делать это, чтобы помочь себе справиться с потерей трех игроков из-за Кубка Африки в данный момент", — цитирует Аморима BBC.