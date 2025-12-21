"Арсенал" обсуждает покупку Буадди

"Арсенал" установил контакт с представителями полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники во Франции, переговорами по Буадди руководит спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта, и уже в следующем месяце "канониры" собираются выдвинуть свое предложение.



Утверждается, что "Арсенал" готов выложить за 18-летнего француза, который также интересен "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю" и ПСЖ, 45 миллионов евро (39 млн. фунтов).



Главным конкурентом "Арсенала" в борьбе за Буадди является "Челси", который готов раскошелиться на такую же сумму ради юного дарования "Лилля".



Ранее ожидалось, что "Лилль" повременит с продажей до следующего лета, но "Арсенал" хочет опередить конкурентов, согласовав сделку уже в январе.