17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье, 21 декабря, поединком "Астон Виллы" и "Манчестер Юнайтед" продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В 2025 году только "Манчестер Сити" (46) набрал дома очков в Премьер-Лиге больше, чем "Астон Вилла" (40). "Вилланы" одержали девять побед кряду с учетом всех соревнований, а в чемпионате — шесть кряду.



"Манчестер Юнайтед" выиграл оба последних выездных матча в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" забивали минимум дважды в каждом из пяти последних выездных поединков чемпионата.



"Вилла" выиграла лишь один из 26 последних домашних встреч с "Юнайтед" в Премьер-Лиге (9 ничьих, 16 поражений). В своем первом матче при Унаи Эмери — в ноябре 2022 — "вилланы" одолели "дьяволов" со счетом 3:1.



Голкипер Эмилиано Мартинес надеется вернуться на ворота "Виллы" после травмы спины. Пау Торрес, Тайрон Мингс и Росс Баркли остаются в лазарете. Харви Эллиотт лишен игровой практики, чтобы клубу не пришлось его выкупать. Джейдон Санчо пропустит матч из-за условий своей аренды.



Защитники "Юнайтед" Харри Магуайр и Маттейс Де Лигт пока не готовы вернуться. Нуссаир Мазрауи, Амад Диалло и Бриан Мбемо уехали на Кубок Африки. Каземиро отбывает дисквалификацию.