Сака: "Мы исключили эмоции"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что его команда "исключила эмоции", сражаясь за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Выходя против "Эвертона" в субботу вечером, Сака и партнеры знали, что "Манчестер Сити" свой матч ранее днем выиграл.



Однако "Арсенал" не дрогнул и одержал достаточно уверенную победу 0:1 благодаря пенальти Виктора Дьекереша. Этот результат позволил "канонирам" восстановить двухочковый отрыв от "Сити" во главе таблицы.



По словам Сака, игроки "Арсенала" понимают, что их судьба находится в их собственных руках, поэтому "канониры" не отвлекаются на конкурента.



"Здесь нет никаких эмоций. Мы исключили эмоции. Мы знаем, что мы были сосредоточены на выполнении своей работы на этой неделе. Мы знаем, что мы были сосредоточены на том, чтобы одержать победу здесь".



"Мы вернулись на вершину таблицы, поэтому мы особо не следим за "Сити". Мы знаем, что останемся на вершине, если будем побеждать каждую неделю".



"Эвертон" действительно усложнил нам жизнь. Выезды сюда всегда бывают сложными. В итоге мы одержали важную победу".



"У них хорошая структура, они играют в темпе, все их игроки обладают такой страстью и стараются изо всех сил".



"Нам было сложно. У нас были свои моменты, и мы могли прикончить игру", — цитирует Сака Evening Standard.