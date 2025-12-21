Артета уверен, что "Арсенал" сможет выиграть Премьер-Лигу
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что лидерство в Премьер-Лиге вселяет в него уверенность насчет завоевания титула Премьер-Лиги.
Победа 0:1 над "Эвертоном" накануне означает, что третий раз за четыре последних года "Арсенал" встретит Рождество лидером Премьер-Лиги.
До сих пор "Арсеналу" не удавалось конвертировать это в чемпионство, однако на сей раз Артета полон уверенности.
"Уровень игры и ее стабильность — это то, что вселяет в меня веру и придает уверенности. Этого очень сложно достичь в этой лиге, и эти вещи говорят о нашей стабильности".
"Мы наслаждаемся процессом побед. Нам предстоит отправиться в сложные места и пережить сложные моменты. Мы уже справились со множеством вещей, и мы на вершине", — цитирует Артету Sky Sports.
21.12.2025
