Франк "не понимает", почему Симонс будет дисквалифицирован на три матча

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что "не понимает", почему его атакующий полузащитник Хави Симонс будет дисквалифицирован на три матча после удаления против "Ливерпуля".

Симонс был удален уже на 33-й минуте проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу (1:2), получив прямую красную карточку за то, что шипами сзади наступил на голень Виргила Ван Дейка.



Теперь Симонс будет дисквалифицирован на матчи против "Кристал Пэлас", "Брентфорда" и "Сандерленда", и такое наказание кажется Франку чрезмерным за фол, в которой не было явной грубости.



"Что касается первой красной карточки, то я видел несколько подобных, в "Брентфорде" так точно, и мне не нравится, что за это дают красную карточку. Едва ли можно сказать, что это сломало нашу игру, но здесь нет безрассудства или чрезмерного применения физической силы".



"Он преследует Ван Дейка. Он пытается подвергнуть его давлению, а затем Ван Дейк меняет направление. К сожалению, его нога оказывается на ахилле. Вы можете сказать: О, тебе нужно быть умнее, просто не делай этого и все". Но разве физически контакт больше не допускается?"



"Если теперь ему дадут три матча дисквалификации, то я не понимаю, как можно дать три матча за нечто, что не было безрассудным. Это абсолютно неправильно, и мы, наверное, не сможет подать на это апелляцию", — цитирует Франка Evening Standard.