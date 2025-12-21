"Арсенал" победил "Эвертон" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Виктор Дьекереш Реализованный Виктором Дьекерешем пенальти обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 над "Эвертоном" и возвращение на первое место в таблице Премьер-Лиги.

Отъезд на Кубок Африки Идриссы Гейе и Илимана Ндиайе обеспечил местом в стартовом составе "ирисок" Карлоса Алькараса и Тима Айрогбунама. Дуайт Маунил появился вместо травмированного Кирнана Дьюсбери-Холла.

В стартовый состав "канониров" вернулись Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор и Леандро Троссард, заменив Бена Уайта, Эберечи Эзе и Габриэля Мартинелли.

Поначалу команды обходились без опасных моментов. "Арсенал" постепенно стал расправлять плечи, а в середине первого тайма заработал угловой, который обернулся попаданием мяча в руку Джейка О'Брайена, пытавшегося помешать Калафьори при борьбе в воздухе. Виктор Дьекереш уверенно реализовал 11-метровый — 0:1.

В дальнейшем гости никуда не торопились, да и их соперник не очень-то стремился изменить игру.

"Эвертон" оживился лишь после перерыва и даже претендовал на пенальти, но рефери оставил без реакции удар Вильяма Салиба по ноге Тьерно Барри снизу.

"Ириски" стали больше раскрываться, чем их соперник едва не воспользовался на 64-й минуте, когда Троссард был выведен на удар внутри штрафной, однако Леандро закрутил мяч в штангу. Вскоре и Мартин Субименди отметился попаданием в стойку ворот, но уже был зафиксирован офсайд. Затем игра на время успокоилась.

В концовке матча "Арсенал" просто лишил соперника мяча и почти не покидал чужой половины поля, уверенно доведя дело до победы.

"Арсенал" набрал важнейшие три очка, но это было непросто. "Эвертон" пропустил только с пенальти, да и сам однажды по-серьезному претендовал на 11-метровый.

"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче




Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 709

