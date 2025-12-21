Слот: "Надеюсь, Исак в порядке"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что пока не знает характер травмы своего нападающего Александера Исака.

Появившись на замену в перерыве матча Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", именно Исак открыл счет на 56-й минуте, однако отпраздновать свой гол Александер не смог.



Пытаясь в подкате накрыть Исака, защитник "шпор" Микки Ван Де Вен врезался в соперника, и тому потребовалась обратная замена.



После победы со счетом 1:2 Слот отказался поставить диагноз Исаку, призвав дождаться новостей от медицинской службы "Ливерпуля".



"Сложно сказать, что точно у него случилось. Но это никогда не бывает приятно, потому что после гола он столкнулся с защитником. Надеюсь, он в порядке, но давайте подождем и посмотрим", — сообщил Слот Sky Sports.