Гвардиола: "Этого будет недостаточно для чемпионства"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна улучшить свою игру с мячом, иначе этого будет недостаточно для чемпионства в Премьер-Лиге.

В субботу "Сити" разгромил "Вест Хэм" со счетом 3:0, однако по ходу матча "молотобойцы" имели несколько моментов, а сами "горожане" зачастую не доводили свои атаки до логического завершения, и Гвардиола требует это улучшить.



"Мы не играем хорошо с мячом. Нам не хватает многих вещей, потому что мы не занимаем правильные места, чтобы взламывать линии и делать следующие шаги".



"Игрокам не хватает смелости для таких действий. Но мы прибавим, потому что мы хотим учиться. У меня удивительная группа игроков, и мы постараемся прибавить".



"Я рад, не могу отрицать этого, но нашу игру с мячом нужно улучшить, иначе этого будет недостаточно, чтобы быть претендентом на титул в марте или апреле".



"Я сказал своим игрокам: "Счастливого Рождества всем, но этого будет недостаточно, если мы не прибавим".



"Мы должны быть смелыми при выборе позиций. У нас этого не было. Как много шансов имел соперник в первом тайме? Ноль, ни одного. Но даже с учетом этого мы не были в правильных зонах, чтобы созидать и быть надежнее. Нам нужно наладить этот процесс, чтобы быть надежнее. Джиджи (Доннарумма) спасал нас".



"Если они послушают меня, мы поправим это и прибавим. Я знаю уровень этой лиги, я знаю "Арсенал", и я знаю, насколько тяжелый это соперник. Такой игры недостаточно. Наш дух в порядке, но многие, многие вещи должны быть лучше", — сообщил Гвардиола Sky Sports.