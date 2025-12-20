"Тоттенхэм" вдевятером проиграл "Ливерпулю"

"Ливерпуль" одержал победу 1:2 в гостях у "Тоттенхэма", который заканчивал матч вдевятером.

Относительно поражения 3:0 от "Ноттингем Форест" в стартовый состав "шпор" вернулся Лукас Бергвалл, заменив Ришарлисона.



У "красных" лишь отбывший дисквалификацию Конор Брэдли заменил травмированного Джо Гомеса справа в обороне.



"Тоттенхэм" лучше начал матч, а Рандаль Коло-Муани имел пару моментов, но его первый удар был заблокирован, а второй, головой, пришелся прямо в Алиссона.



Ничего не предвещало беды для хозяев, но на 29-й минуте Хави Симонс шипами ударил Виргила Ван Дейка сзади по голени, и после похода к монитору рефери достал из кармана красную карточку.



После удаления Симонса "Ливерпуль" вспомнил об атаках, но и "шпоры" не перестали ходить вперед, несмотря на дефицит одного игрока.



Вскоре после начала второго тайма "красные" все-таки реализовали численное преимущество, проведя контратаку. Флориан Вирц с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки, а появившийся на замену в перерыве Александер Исак пробив в касание, прежде чем его накрыл Микки Ван де Вен — 0:1.



На 64-й минуте хозяева в очередной раз показали зубы, но мяч после удара Коло-Муани и рикошета от Милоша Керкеза лишь попал в перекладину.



Спустя всего две минуте Джереми Фримпонг, заменивший получившего травму Исака, с помощью рикошета навесил с правого края штрафной, а Уго Экитике поборол в воздухе Ромеро и пробил головой — 0:2.



На 82-й минуте "Ливерпуль" вновь подвела оборона при стандартах. Ришарлисон поразил ворота с нескольких метров после того, как соперник не смог вынести мяч после розыгрыша углового — 1:2.



На 86-й минуте воодушевившийся Ришарлисон пошел на троих защитников, однако в последний момент Ибраима Конате заблокировал удар бразильца.



Концовка была очень эмоциональной, "шпоры" грубили и шли вперед из последних сил, но "красные" не дрогнули. Кроме того, уже в компенсированное время хозяева остались вдевятером после удаления Ромеро.



"Тоттенхэм" был не так уж плох, особенно вдесятером. Однако численное преимущество все же сказалось на счете.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче