"Тоттенхэм" вдевятером проиграл "Ливерпулю"
"Ливерпуль" одержал победу 1:2 в гостях у "Тоттенхэма", который заканчивал матч вдевятером.
Относительно поражения 3:0 от "Ноттингем Форест" в стартовый состав "шпор" вернулся Лукас Бергвалл, заменив Ришарлисона.
У "красных" лишь отбывший дисквалификацию Конор Брэдли заменил травмированного Джо Гомеса справа в обороне.
"Тоттенхэм" лучше начал матч, а Рандаль Коло-Муани имел пару моментов, но его первый удар был заблокирован, а второй, головой, пришелся прямо в Алиссона.
Ничего не предвещало беды для хозяев, но на 29-й минуте Хави Симонс шипами ударил Виргила Ван Дейка сзади по голени, и после похода к монитору рефери достал из кармана красную карточку.
После удаления Симонса "Ливерпуль" вспомнил об атаках, но и "шпоры" не перестали ходить вперед, несмотря на дефицит одного игрока.
Вскоре после начала второго тайма "красные" все-таки реализовали численное преимущество, проведя контратаку. Флориан Вирц с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки, а появившийся на замену в перерыве Александер Исак пробив в касание, прежде чем его накрыл Микки Ван де Вен — 0:1.
На 64-й минуте хозяева в очередной раз показали зубы, но мяч после удара Коло-Муани и рикошета от Милоша Керкеза лишь попал в перекладину.
Спустя всего две минуте Джереми Фримпонг, заменивший получившего травму Исака, с помощью рикошета навесил с правого края штрафной, а Уго Экитике поборол в воздухе Ромеро и пробил головой — 0:2.
На 82-й минуте "Ливерпуль" вновь подвела оборона при стандартах. Ришарлисон поразил ворота с нескольких метров после того, как соперник не смог вынести мяч после розыгрыша углового — 1:2.
На 86-й минуте воодушевившийся Ришарлисон пошел на троих защитников, однако в последний момент Ибраима Конате заблокировал удар бразильца.
Концовка была очень эмоциональной, "шпоры" грубили и шли вперед из последних сил, но "красные" не дрогнули. Кроме того, уже в компенсированное время хозяева остались вдевятером после удаления Ромеро.
"Тоттенхэм" был не так уж плох, особенно вдесятером. Однако численное преимущество все же сказалось на счете.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.12.2025 22:40
Просмотров: 881
Последние комментарии:
28 матчей
38 голов
Вот это машина этот ваш Хааланд
(ответить)
Мыкола по классике ссаке в рот дает
(ответить)
Следите за топарями срайсом и дьокерешем)
(ответить)
Очередной отскок портовых вы6лядей из лyзepxyя. Ничего нового
(ответить)
Чет подзалупная шерсть распизделась сегодня. Видимо, слишком много пердижа Челче занюхнули своими колхозными ипальниками.
(ответить)
теперь надо чтоб Арс слился
(ответить)
Ща еще гуннерята Мойшу оформят и у пинсов совсем поплава начнется)
(ответить)
Абсолютная диклассированная победа на бездарями, что начали просто наповал рубить наших заек, сыновья бл.ядей на футболистах ттх, тем приятнее увезти три очка из этого логова бастардов и алкашерожденных ублюдков с обоссаными головами
(ответить)
Жаль что у еве полсостава покосило
Так бы изи разьеб заднеприводного кала
(ответить)
https://ibb.co/nMLHFWzL
отскок портовых
(ответить)
не существует более убогого клуба чем тотещит
(ответить)
Алиссон монстр конечно, с самоболаданием у него все в порядке.
А вот Хуйкез это просто пытки.
Нахуй он его постоянно в старте выпускает, конча лысая, хз хз...
(ответить)
Как будто тима из чемпионшипа случайно попала на чемпиона апл...
Ломают кости, судья не видит откровенного хамства. вагиф молчит как будто ничего не происходит. выносят в больничку пачку игроков ливерпуля и всего лишь 2 кк для колхозников?! жесть в общем. Идём дальше. ЮНВА
(ответить)
У Екитике стояк на голы.
(ответить)
Непоятно, зачем было убирать Постекоглу, который за хералиард лет принес титул. Теперь какая-то сумасшедшая бабца на бровке кумарит.
(ответить)
20.12.2025 22:28 #
dembo
Костоломы?! Да я бы с двух ног в е6аного транса прыгнул
Источник: https://fapl.ru/posts/119144/?c=1#c8132761
(ответить)
Судейский произвол во всей красе.
(ответить)
Проиграл Тоттенхэм, а обоссана вся фапля
Вирц, как ты это делаешь?!)))))
Тоттенхэм расформировать нахуй, совсем страх потеряли животные
(ответить)
6лядина на судье в одно рыло затащила портовую помойку, которая забила победный гол с явным нарушением правил и отбивалась от 8 полевых нонстоп ахахха
Портовые аутисты спрашивают...а что же так грязно играют шпоры....та видя такую несправедливость со стороны судьи можно было бы еще пару грязных родкатов под эту судейскую продажную шлюху сделать.
Еще повезло, что на костылях с поля ушел только ишак.
Надо было с двух ног еще трансуху гасить как нехуй делать
Сорян за грубость, но чисто базы навалил
(ответить)
Заглот, тикай с городу. Такой ссыкливой игры как при Слоте давно не было. Ришарлисона надо посадить в клетку и возить по мелкобритании, зверек безмозглый, ну а тоттешит в пердив, так раз любят лонгболы.
(ответить)
