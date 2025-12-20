Хау: "Это был железобетонный пенальти"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау считает, что его команда должна была заработать пенальти против "Челси".

В субботу "Ньюкасл" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 против "Челси", хотя первый тайм выиграл со счетом 2:0.



Во втором тайме, когда счет был 2:1, Трево Чалоба жестко сыграл против Энтони Гордона в своей штрафной, и Хау остался крайне раздосадован решение рефери не вмешиваться. По мнению Эдди, защитник "Челси" даже не пытался сыграть в мяч.



"Стоило ли назначить пенальти? Несомненно. На мой взгляд, это явный пенальти. Думаю, защитник пошел в столкновение чересчур агрессивно".



"Его глаза были устремлены только на Энтони. На мой взгляд, это железобетонный пенальти", — сообщил Хау talkSPORT.



