Главный тренер "Челси" Энцо Мареска намекнул, что в матче против "Ньюкасла" ему не хватило игроков опыта.

Согласно слухам, недавние противоречия Марески с руководством "Челси" связаны с тем, что клуб не хочет менять свой курс, ориентированный на приглашение молодых талантов.



Молодежь Марески совершенно провалила первый тайм матча на "Сент-Джеймс Парк" в субботу, пропустив два гола, однако после перерыва "синие" преобразились и добыли ничью 2:2.



После финального свистка Мареска похвалил свою команду за "камбэк", но одновременно дал понять, что был бы рад наличию опытных игроков в составе.



"Я люблю команду, я люблю молодых игроков. Я очень счастлив. Я просто сосредоточен на том, что могу контролировать, на касающихся футбольного поля вещах. При этом я знаю, что всегда есть посторонний шум".



"Это бесценно, когда у тебя есть игрок в возрасте 30-31 года, и он начинает что-нибудь говорить тем, кому 20 и 21 год. Но стратегия клуба такая, какая есть".



"Конечно, игроки в возрасте важны, чтобы совладать с такого рода атмосферой. Думаю, имеющихся у нас игроки тоже замечательно справились с этим".



"По итогам матча могу сказать, что мы могли сыграть лучше в первом тайме, но они должны гордиться тем, как они показали свой характер во втором тайме. Моя последняя неделя не была сложной, она была хорошей".



"Мы победили "Эвертон", мы победили "Кардифф", и мы сыграли вничью с "Ньюкаслом". В плане результатов я счастлив. Повторюсь, есть вещи, которые мы можем делать лучше. Но я думаю, мы движемся в правильном направлении", — цитирует Мареску BBC.