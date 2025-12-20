"Сити" разгромил "Вест Хэм" и вышел на первое место

Дубль и результативная передача Эрлинга Холанда позволили "Манчестер Сити" разгромить "Вест Хэм" со счетом 3:0 и минимум на несколько часов выйти в лидеры Премьер-Лиги.

В стартовый состав "горожан" вернулись сильнейшие игроки, включая Джанлуиджи Доннарумму, Бернарду Силву и Эрлинга Холанда.



С первых минут у "молотобойцев" вышли Кайл Уолкер-Питерс, Макс Килмен и Олли Скарлес, заменив Аарона Ван-Биссаку, Константиноса Мавропаноса и Малика Диуфа.



"Вест Хэм" не продержался и пяти минут. И хотя Альфонс Ареоля отразил удар Эрлинга Холанда после прострела Фила Фодена, перед добиванием нападающего "Сити" голкипер оказался бессилен — 1:0.



В дальнейшем гости выглядели просто беспомощно, и даже удивительно, что хозяева затянули со вторым голом до 38-й минуты. Райан Шерки завел мяч в штрафную, Холанд отдал короткую передачу на Тиджани Рейндерса, а тот подработал снаряд и с близкого расстояния поразил ворота — 2:0.



В начале второго тайма Доннарумма вступил в игру, отразив удар Фредди Поттса из пределов штрафной. Добивание Матеуша Фернандеша оказалось неточным.



Вскоре "Вест Хэм" имел еще один момент, но ворвавшийся в штрафную по правому краю Джаррод Боуэн пробил мимо.



"Молотобойцы" были острее после перерыва, но это не уберегло их от третьего пропущенного гола. Уолкер-Питерс и Жан-Клер Тодибо не поняли друг друга, позволив Холанду расстрелять ворота с убойной позиции — 3:0.



В остатке матча Доннарумма совершил еще один сейв, не позволив отличиться Крисенсио Саммервиллу. На этом интересные события были исчерпаны.



"Вест Хэм" несколько оживился в начале второго тайма, но в остальном за игрой команду Нуну Эшпириту Санту было больно наблюдать. "Манчестер Сити" сыграл в свое удовольствие, не сильно напрягаясь.



"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче