"Сити" разгромил "Вест Хэм" и вышел на первое место

Эрлинг Холанд Дубль и результативная передача Эрлинга Холанда позволили "Манчестер Сити" разгромить "Вест Хэм" со счетом 3:0 и минимум на несколько часов выйти в лидеры Премьер-Лиги.

В стартовый состав "горожан" вернулись сильнейшие игроки, включая Джанлуиджи Доннарумму, Бернарду Силву и Эрлинга Холанда.

С первых минут у "молотобойцев" вышли Кайл Уолкер-Питерс, Макс Килмен и Олли Скарлес, заменив Аарона Ван-Биссаку, Константиноса Мавропаноса и Малика Диуфа.

"Вест Хэм" не продержался и пяти минут. И хотя Альфонс Ареоля отразил удар Эрлинга Холанда после прострела Фила Фодена, перед добиванием нападающего "Сити" голкипер оказался бессилен — 1:0.

В дальнейшем гости выглядели просто беспомощно, и даже удивительно, что хозяева затянули со вторым голом до 38-й минуты. Райан Шерки завел мяч в штрафную, Холанд отдал короткую передачу на Тиджани Рейндерса, а тот подработал снаряд и с близкого расстояния поразил ворота — 2:0.

В начале второго тайма Доннарумма вступил в игру, отразив удар Фредди Поттса из пределов штрафной. Добивание Матеуша Фернандеша оказалось неточным.

Вскоре "Вест Хэм" имел еще один момент, но ворвавшийся в штрафную по правому краю Джаррод Боуэн пробил мимо.

"Молотобойцы" были острее после перерыва, но это не уберегло их от третьего пропущенного гола. Уолкер-Питерс и Жан-Клер Тодибо не поняли друг друга, позволив Холанду расстрелять ворота с убойной позиции — 3:0.

В остатке матча Доннарумма совершил еще один сейв, не позволив отличиться Крисенсио Саммервиллу. На этом интересные события были исчерпаны.

"Вест Хэм" несколько оживился в начале второго тайма, но в остальном за игрой команду Нуну Эшпириту Санту было больно наблюдать. "Манчестер Сити" сыграл в свое удовольствие, не сильно напрягаясь.

"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче




Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2025 19:55

Количество просмотров Просмотров: 211

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 20.12.2025 20:10 # dembo
    петушо4ки разработают колбасные брело4ки

    (ответить)

  2. narcot 20.12.2025 20:09 # narcot
    манкурт сжимает брелочек пёдора

    (ответить)

  3. brown-ale 20.12.2025 20:04 # brown-ale
    Если Холлан сохранит такую форму, Ман Сити возьмет кубок.

    (ответить)

  4. griezmann 20.12.2025 20:02 # griezmann
    1 Манчестер Сити

    КОРОЛИ на троне!

    (ответить)

  5. klitorchuk 20.12.2025 19:59 # klitorchuk
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: