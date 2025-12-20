Слот: "Люди думают, что у нас неограниченное количество денег, но это не так"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот предупредил, что у его клуба нет "неограниченного количества денег", чтобы решить все свои кадровые проблемы в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Ливерпуль" потратил 450 миллионов фунтов на новых игроков, дважды обновив свой трансферный рекорд приобретениями Флориана Вирца и Александера Исака.



Многие ожидают, что спад последних недель заставит "Ливерпуль" снова потратиться, когда откроется зимнее окно, однако Слот готов искать решения за счет внутренних ресурсов.



"Мир снаружи хочет верить, что у нас неограниченное количество денег, но это не так".



"Мир снаружи только и говорит о наших тратах, но вы, посвященные в это дело люди, знаете, что нам пришлось заработать эти деньги. Так устроена работа у нас".



"Далее вы должны принять, что в некоторых матчах на протяжении сезона у вас может не оказаться правого защитника. Но мы все равно способны добиваться побед. Я полностью верю в то, каким образом мы ведем свои дела", — цитирует Слота Evening Standard.