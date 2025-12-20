Майну готов уйти из "Юнайтед" насовсем

Полузащитник Кобби Майну открыт к уходу из "Манчестер Юнайтед" на условиях постоянного трансфера.

Майну помышлял об уходе из "Юнайтед" еще минувшим летом, опасаясь за свое место в планах главного тренера Рубена Аморима на этот сезон.



На исходе летнего окна Майну попросил "Юнайтед" отправить его в аренду ради регулярной игровой практики, однако "красные дьяволы" не отпустили своего воспитанника.



С тех пор опасения Майну полностью оправдались. 20-летний игрок сборной Англии еще не попадал в стартовый состав "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Майну больше не видит для себя будущего в "Юнайтед" при Амориме и не собирается ограничивать себя арендой — Кобби готов покинуть родной клуб насовсем.



"Юнайтед" не хочет отпускать Майну, однако выгодная продажа Кобби в январе помогла бы "дьяволам" заполучить нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо, доступного для выкупа за 65 миллионов фунтов.