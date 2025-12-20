Аморим уверен, что МЮ справится с отъездом африканцев

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команда справится с потерей своих африканских игроков.

Кубок Африки на несколько недель лишил "Юнайтед" Амада Диалло, Бриана Мбемо и Нуссаима Мазразуи, причем последний уже пропустил матч против "Борнмута" в минувший понедельник (4:4).



Аморим признает, что это ощутимая потеря, но Рубен видит в этом возможность для других игроков проявить себя.



"Нам придется играть немного по-другому. Мы лишились игроков, которые могут обыгрывать один в один. Мы еще посмотрим, но мы будем готовы к матчу".



"Это не идеальная ситуация, потому что мы не можем рассчитывать на всех своих игроков, но мы готовы. У нас есть игроки, готовые решать матчи для нас, и мы этому рады".



"Да, мы лишились Амада, Мбемо, а также Нуса. Нус тоже очень важен для нас, но когда один игрок отсутствует, это шанс для других".



"В прошлом сезоне, особенно в Европе, мы справлялись без Амада и выигрывали матчи. Бриана здесь не было, так что у нас уже были эти сложные моменты. Мы готовы, более чем готовы, чтобы справиться с этим", — сообщил Аморим MUTV.