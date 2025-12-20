Артета ожидает, что Дьекереш выйдет на новый уровень

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ожидает, что нападающий Виктор Дьекереш выйдет на новый уровень во второй половине сезона.

В своих 18 первых матчах за "Арсенал" после перехода из "Спортинга" за 64 миллиона фунтов Дьекереш забил лишь шесть голов.



Однако Артета оправдывает неважную игру Дьекереша адаптацией и едва перенесенной мышечной травмой. Микель уверен, что со временем 27-летний швед прибавит.



"Всем так хотелось заполучить его в наш клуб. Мы сделали это и пригласили игрока, который обладает невероятной результативностью, но ему нужно адаптироваться к лиге, у него не было предсезонной подготовки".



"Первые недели были сложными, потому что физически он не был в своем лучшем состоянии, а такому игроку это необходимо, как и любому игроку в этой лиге, чтобы выступать на этом уровне".



"Затем у него пошла игра. Думаю, у него был действительно хороший период, и он получил травму. Теперь он вернулся".



"В последних двух матчах я видел много позитивных вещей, которые он сделал Я знаю, что нам нужно продолжать подстраиваться и узнать его немного лучше в определенных ситуациях, но ему нужно то же самое. Это требует времени. Мы полностью поддерживаем его".



"Да, думаю, он выйдет на новый уровень в следующем году", — цитирует Артету Daily Mail.