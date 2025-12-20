Мерсон: "Челси" — кубковая команда"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Челси" является хорошей кубковой командой, но Премьер-Лигу не выиграет.

В данный момент "Челси" замыкает топ-4 Премьер-Лиги, уступая лидирующему "Арсеналу" восемь очков.



Однако Мерсону кажется, что команда Энцо Марески — из-за возраста и недостаточного опыта — слишком нестабильна, чтобы вмешаться в чемпионскую гонку.



"Челси" в полуфинале Кубка Лиги, четвертый в лиге, выступает в Лиге Чемпионов. В данный момент все в порядке. Не так уж и плохо, но им пока не выиграть лигу".



"У них нет способной на победу в лиге команды. У них кубковая команда. Это кубковая команда, которая, моментами может играть на столь высоком уровне. Это столь молодая команда, которая будет на высоте одну неделю, а затем у нее случится спад".



"Когда я смотрю за "Челси", они никогда не показывают цельной игры на протяжении 90 минут. Это будут 20 отличных минут, 20 минут "вау, откуда это", еще 15 отличных минут".



"Это никогда не будет матч целиком. Поэтому они будут хороши в кубках. Думаю, они выиграют кубок, но они не возьмут верх по итогам 38 матчей. Эта команда недостаточно опытна для такой дистанции".



"По моему мнению, Их приобретения не заточены для победы в Премьер-Лиге. Поэтому я не думаю, что будет проблема, если они не выиграют лигу".



"Думаю, они продолжат попадать в топ-4. Я не думаю, что владельцы будут возмущаться из-за того, что они не выиграли Премьер-Лигу, потому что владельцы не совершали приобретений для этого. По моему мнению, они совершали приобретения, чтобы быть хорошей кубковой командой и занимать уверенную позицию в Премьер-Лиге", — сообщил Мерсон Sky Sports.