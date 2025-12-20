Гвардиола: "Я счастлив в "Манчестер Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет остаться в клубе с "Этихад".
На днях появились слухи о растущих внутри "Сити" опасениях насчет ухода Гвардиолы в конце сезона, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.
Такого рода слухи возникают не первый раз, однако Гвардиола уверяет, что сейчас у него нет причины помышлять об уходе из "Сити".
"Я счастлив здесь, я хочу остаться здесь. Что еще я могу сказать? Когда эта глава закончится, клуб выберет лучшего, чтобы продолжить этот невероятный для "Манчестер Сити" период".
"В предыдущие годы много, много раз возникали слухи, но я хочу остаться здесь. В конце сезона мы посмотрим".
"Мне интересно, потому что у нас все еще есть пространство, чтобы прибавить и стать лучше. Мне это нравится".
"В прошлом сезоне нам было действительно, действительно тяжело, но я не сдался. В этом сезоне многие вещи гораздо лучше, и я по-прежнему здесь".
"Это зависит от моих ощущений, и прямо сейчас у меня хорошее ощущение. Поэтому я хочу продолжать".
"Изменится ли это? Возможно, я не знаю. Но сейчас я чувствую другое. Я чувствую, что хочу продолжать как можно дольше работать с этими игроками", — цитирует Гвардиолу ESPN.
