Гвардиола: "Я счастлив в "Манчестер Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет остаться в клубе с "Этихад".

На днях появились слухи о растущих внутри "Сити" опасениях насчет ухода Гвардиолы в конце сезона, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.



Такого рода слухи возникают не первый раз, однако Гвардиола уверяет, что сейчас у него нет причины помышлять об уходе из "Сити".



"Я счастлив здесь, я хочу остаться здесь. Что еще я могу сказать? Когда эта глава закончится, клуб выберет лучшего, чтобы продолжить этот невероятный для "Манчестер Сити" период".



"В предыдущие годы много, много раз возникали слухи, но я хочу остаться здесь. В конце сезона мы посмотрим".



"Мне интересно, потому что у нас все еще есть пространство, чтобы прибавить и стать лучше. Мне это нравится".



"В прошлом сезоне нам было действительно, действительно тяжело, но я не сдался. В этом сезоне многие вещи гораздо лучше, и я по-прежнему здесь".



"Это зависит от моих ощущений, и прямо сейчас у меня хорошее ощущение. Поэтому я хочу продолжать".



"Изменится ли это? Возможно, я не знаю. Но сейчас я чувствую другое. Я чувствую, что хочу продолжать как можно дольше работать с этими игроками", — цитирует Гвардиолу ESPN.