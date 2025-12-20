Томас Франк чувствует поддержку владельцев "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что ощущает поддержку владельцев клуба.

После поражения 3:0 от "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд "Тоттенхэм" обнаружил себя в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а в ответ на критику фанатов в свой адрес Томас заявил, что не может решить проблемы "шпор" по щелчку пальцев.



Франк остается при своем мнении, но чувствует, что боссы "Тоттенхэма" на его стороне и готовы дать ему время для перестройки команды.



"Я чувствую, что меня поддерживают. Так было всегда".



"Как я и сказал после предыдущего матча, здесь нет быстрого решения, и я не изменил свое мнение насчет этого. Это не знает, что не мы собираемся сделать все возможное для победы над "Ливерпулем". Я верю, что у нас хорошие шансы сделать это".



"Мы находимся в процессе создания. В первую очередь я наиболее критичен к себе самому. Однако будет справедливо сказать, что нам нужно лучше выступать во главе со мной и принимать правильные решения", — цитирует Франка Sky Sportd.