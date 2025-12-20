Мерсон: "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон выразил уверенность, что "канониры" выиграют титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прямо сейчас отрыв "Арсенала" во главе таблицы Премьер-Лиги составляет только два очка, однако Мерсон считает, что "канониры" обладают достаточно сильным составом, чтобы удержаться на вершине.



Мерсон также думает, что чемпионство "Арсенала" может привести к уходу главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.



"Думаю, они выиграют лигу. Остается 22 матча. У них столь глубокий и сильный состав, что они выиграют лигу, по моему мнению. Если бы оставалось шесть матчей, и их отрыв составлял два очка, тогда я бы поставил на "Манчестер Сити"!



"Манчестер Сити" уже не тот, что прежде. Это не тот "Манчестер Сити", который уничтожал команды. Работая в субботних эфирах, я привык к тому, что команды выходили против них и надрывали свои животы. Если они завершали матч 2:0 или 3:0, они были более чем довольны".



"Больше такого нет. И это сказалось на Гвардиоле. Теперь им гораздо сложнее. Прежде он настраивал игру команды, они выходили и играли".



"Теперь все гораздо сложнее. Это изматывает. И его как тренера голова похожа на стиральную машину. Она постоянно крутится".



"Он постоянно думает о чем-нибудь. Думаю, он никогда не может расслабиться, и это сказывается. Думаю, если они не выиграют титул в этом сезоне, он поймет, что далее некоторое время будет доминировать "Арсенал", и я думаю, он уйдет".



"В тренерском деле можно быть уверенным насчет двух вещей: платить налоги и быть уволенным. То и другое неминуемо, это лишь вопрос времени".



"Вы знаете, чего достиг Артета. Я слышал, люди говорят: "Если они не выиграют титул в этом году, Артета должен уйти".



"Но он вернул "Арсенал" к жизни. Прежде у них никогда не было шансов на победу в лиге. Попадут ли они в топ-4? Это было как подбросить монету".



"Теперь они большой, большой претендент. Они избавились от всех проблемных личностей и вернули клуб к жизни. Теперь у них очень хорошая команда, и если вы финишируете выше "Арсенала", вы выиграете лигу", — сообщил Мерсон Sky Sports.