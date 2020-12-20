МЮ стал явным фаворитом в борьбе за Семеньо

"Манчестер Юнайтед" стал явным фаворитом в борьбе за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

По информации i Paper, "Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" уже разговаривают с Семеньо насчет ожиданий Антуана по условиям личного контракта.



Судьба Семеньо находится в его собственных руках, потому что контракт Антуана содержит пункт о выкупе за 65 миллионов фунтов, но активировать этот пункт надлежит не позднее 10 января.



Утверждается, что "Борнмут" уже смирился с неизбежностью ухода Семеньо, и в данный момент "Юнайтед" выглядит наиболее вероятным направлением для 25-летнего игрока сборной Ганы.



"Юнайтед" хотел заполучить Семеньо еще минувшим летом, однако тогда выдвинутое "красными дьяволами" предложение не оправдало ожиданий "Борнмута" и самого Антуана.