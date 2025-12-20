"Сити" и "Бавария" интересуются Ачимпонгом

"Манчестер Сити" и немецкая "Бавария" обозначили свой интерес к защитнику "Челси" Джошу Ачимпонгу.

В этом сезоне 18-летний Ачимпонг сыграл 11 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги последний раз выходил в стартовом составе еще в октябре.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Сити" и "Бавария" внимательно наблюдают, не подтолкнет ли дефицит игровых минут Ачимпонга к расставанию с "Челси".



В данный момент "Челси" хочет сохранить Ачимпонга, а сам Джош не спешит уходить из клуба, в системе которого он находится 10 лет.



Уход Ачимпонга из "Челси" в январе выглядит маловероятным, но если следующим летом "синие" купят нового защитника, Джош может пересмотреть свои планы на будущее.