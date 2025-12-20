Мерсон: "В "Юнайтед" что-то меняется"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон чувствует, что "Манчестер Юнайтед" стал меняться в лучшую сторону при Рубене Амориме.

В своем втором сезоне работы в качестве главного тренера "Юнайтед" Аморим продолжает подвергаться критике, однако прогресс налицо.



"Юнайтед" занимает шестое место в Премьер-Лиге, находясь в двух очках от топ-4, и, как отмечает Мерсон, улучшились не только результаты, но и игра команды.



"Я обожаю смотреть матчи с их участием. Там что-то меняется. Надеюсь, тренер поправит положение вещей. Мне нравится этот тренер, ему просто нужно быть немного гибче время от времени".



"В последнем матче (4:4 против "Борнмута") мне впервые понравилась их игра. Первые 20 минут. Думаю, они играли выдающимся образом. Думаю, они властвовали над мячом", — цитирует Мерсона Sky Sportds.