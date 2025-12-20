Мактоминей: "Это миф, что игроки становятся лучше после ухода из МЮ"

Полузащитник итальянского "Наполи" Скотт Мактоминей назвал "мифом" предположение о том, что игроки становятся лучше после ухода из "Манчестер Юнайтед".

Мактоминей добился огромных успехов в "Наполи" после ухода из родного "Юнайтед" в августе 2024, в прошлом сезоне завоевав титул Серии А.



Минувшим летом "Юнайтед" попрощался с Антони, Расмусом Хейлундом и Маркусом Рэшфордом, которые в своих новых клубах тоже чувствуют себя гораздо лучше, нежели на "Олд Траффорд", однако Мактоминей считает, что такое преображение связано исключительно с уверенностью в себе.



"Было бы слишком легко использовать в качестве оправдания: "О, они ушли из "Манчестер Юнайтед", и теперь они играют хорошо". Я был хорош в своем последнем сезоне в клубе. Я забил 10 голов, и мы завоевали трофей. Что касается Маркуса, то там были другие проблемы, о которых мы не будем говорить".



"Маркус — игрок топ-уровня. Он всегда был игроком топ-уровня. Он является одной из легенд клуба. Он забил так много голов за "Манчестер Юнайтед", сделал так много замечательных вещей. А поскольку внимание направлено прямо на тебя, это заставляет ситуацию выглядеть гораздо хуже, нежели есть на самом деле".



"Когда игроки уходят и играют больше матчей, это заставляет тебя чувствовать себя увереннее, нежели при меньшем количестве минут в "Манчестер Юнайтед". Когда выступаешь за "Манчестер Юнайтед", тебе нужно зарабатывать эти минуты, как это делает Бруну Фернандеш, который невероятен".



"В теории смена обстановки помогает, но также есть игроки, о которых не так много говорят после их ухода. Это зависит от каждого отдельного игрока. Я думаю, что было бы слишком легко винить "Манчестер Юнайтед" как клуб. Когда я был там, они делали все для меня. Они помогали мне с питанием, с тренировками, с тактикой, кто бы ни был тренером. Все делается, чтобы ты был успешен. Это не так, что они не дают тебе вещей, которые есть в других клубах. Миф о том, что игроки уходят и становятся лучше, связан с уверенностью в себе", — сообщил Мактоминей CBS Sports.