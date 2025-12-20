Президент "Вулверхэмптона" покинул клуб

Джефф Ши покинул должность президента "Вулверхэмптона" на фоне жесточайшей критики в свой адрес.

Ши провел на "Молинью" почти 10 лет. Джефф поучаствовал в выходе "Вулверхэмптона" в Премьер-Лигу в 2018 году. С тех пор "волки" дважды занимали седьмое место в Премьер-Лиге, а также добирались до 1/4 финала Лиги Европы.



Однако в этом сезоне "Вулверхэмптон" выступает ужасным образом. "Волки" набрали лишь два очка в 16 матчах Премьер-Лиги, что делает их вылет практически неминуемым.



Фанаты "Вулверхэмптона" на протяжении месяцев выражали свое недовольство Ши, и тот в итоге покинул свой пост. Джефф останется президентом и исполнительным директором Fosun Sports Group, владеющей "волками", но участвовать в управлении клубом больше не будет.



"Вулверхэмптон" пока не определился с заменой Ши. Временно исполняющим обязанности президента стал Натан Ши, который не является родственником Джеффа, сообщает BBC.