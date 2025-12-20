17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 20 декабря, восемью поединками стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ньюкасл" пропускает уже девять матчей Премьер-Лиги кряду. Никакая другая команда не оформила больше "клин-шитов" в этом сезоне английского первенства, чем "Челси" (8, наравне с "Арсеналом"). "Сороки" выиграли все три последние домашние встречи с "синими" в Премьер-Лиге.
Защитник Тино Ливраменто получил травму колена посреди недели, присоединившись в лазарете "Ньюкасла" к Нику Поупу, Дэну Берну, Свену Ботману, Кирану Триппьеру, Эмилю Крафту и Уильямсу Осуле. Льюис Холл должен залечить свою болячку вовремя.
Вингер "Челси" Эстевао Виллиан отсутствует с небольшим мышечным повреждением. Также лечатся Леви Колуилл, Ромео Лавиа, Дариу Эссугу и Лиам Делап.
БОРНМУТ — БЕРНЛИ 18:00
"Борнмут" не выиграл ни одного из семи последних матчей Премьер-Лиги (3 ничьи, 4 поражения). "Бернли" потерпел семь поражений кряду в чемпионате. В сезоне 2023/24 "вишенки" дважды одолели "бордовых" в рамках Премьер-Лиги.
Полузащитник "Борнмута" Тайлер Адамс выбыл минимум на два месяца с травмой связок колена. Велько Милосавлевич, Райан Кристи и Бен Доак также значатся среди потерь.
"Бернли" проводил на Кубок Африки Акселя Туанзебе, Ганнибала Межбри и Лайла Фостера. Коннор Робертс, Йордан Байер и Зеки Амдуни травмированы.
БРАЙТОН — САНДЕРЛЕНД 18:00
"Брайтон" не выиграл ни одного из девяти последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на декабрь (5 ничьих, 4 поражения). 26 очков "Сандерленда" в 16 первых турах — это лучший старт сезона для новичка английского первенства со времен "Халла" с 2008/09 (также 26). "Черные коты" одержали только одну победу в шести последних встречах с "чайками" в высшем дивизионе (1 ничья, 4 поражения).
В лазарете "Брайтона" остаются Адам Уэбстер, Солли Марч и Стефанос Цимас. Льюис Данк и Диего Гомес дисквалифицированы.
Кубок Африки забрал у "Сандерленда" Рейнилду Мандава, Артура Масуаку, Ноа Садики, Бертрана Траоре и Чемсдина Талби, но Хабиб Диарра сыграет еще раз перед отъездом в сборную. Люк О'Нин и Аджи Алезе травмированы.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
С начала апреля "Манчестер Сити" имеет лучшие в Премьер-Лиге показатели по количеству домашних побед (12) и набранных дома очков (36). Если "Вест Хэм" не одержит победу, то гарантированно встретит Рождество в зоне вылета, но в двух предыдущих таких случаях лондонцы избегали вылета в Чемпионшип. "Горожане" выиграли все пять последних встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге, каждый раз забивая минимум трижды.
К Джону Стоунсу, Родри, Матео Ковачичу и Жереми Доку в лазарете "Сити" присоединился Оскар Бобб. Райан Аит-Нури и Омар Мармуш отправились в свои сборные.
"Вест Хэм" отпустил на Кубок Африки Аарона Ван-Биссаку и Малика Диуфа. Лукаш Фабиански и Никлас Фюллькруг под вопросом из-за проблем со здоровьем.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРЕНТФОРД 18:00
"Вулверхэмптон" подходит к этому матчу с серией из девяти поражений кряду в Премьер-Лиге. В этом сезоне английского первенства "Брентфорд" пропустил только один гол после угловых — меньше всех в дивизионе. "Волки" выиграли лишь одну из четырех домашних встреч с "пчелами" в Премьер-Лиге (1 ничья, 2 поражения).
"Вулверхэмптон" вынужден обходиться без Дэна Бентли, Уго Буэно, Жан-Рикнера Бельгарда, Маршалла Мунетси и Родригу Гомеша. Эмманюэль Агбаду и Таванда Чирева отправились на Кубок Африки.
Антони Миламбо, Джош Дасилва, Фабиу Карвалью и Рисс Нелсон по-прежнему не могут помочь "Брентфорду". Джордан Хендерсон и Игорь Тиаго в порядке, несмотря на небольшие болячки.
ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30
В 2025 году "Тоттенхэм" потерпел 10 домашних поражений в Премьер-Лиге, что является повторением клубного антирекорда (также в 1994 и 2003). "Ливерпуль" начал сезон с пяти побед кряду в чемпионате, но затем выиграл лишь три из 11 поединков (2 ничьи, 6 поражений). В прошлой кампании английского первенства "красные" дважды одолели "шпор" с общим счетом 11:4.
Кубок Африки оставил "Тоттенхэм" без Пап Матара Сарра и Ива Биссума. Дестини Удоджи, Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Доминик Соланке продолжают лечиться. Раду Дрэгушин и Кота Такаи набирают форму с помощью тренировок.
Этот матч пропустит защитник "Ливерпуля" Джо Гомес, но Джереми Фримпонг вернулся после травмы, а Конор Брэдли — после дисквалификации. Надеется поправиться к субботе Доминик Собослаи. Джованни Леони, Ватару Эндо и Коди Гакпо команде не помогут.
ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ 23:00
В этом сезоне"Эвертон" проиграл все пять своих матчей Премьер-Лиги против команд, выступающих в еврокубках. В пяти из семи последних выездных поединков чемпионата "Арсенал" пропускал первым. "Канониры" одержали лишь одну победу в семи последних выездах к "ирискам" в Премьер-Лиге.
"Эвертон" на несколько недель потерял полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла с повреждением задней поверхности бедра. Мерлин Рель и Джек Грилиш решили свои проблемы со здоровьем, но Джаррад Брантуэйт и Шеймус Коулмен все еще травмированы.
Лазарет "Арсенала" пополнил защитник Бен Уайт. Кристиан Москера, Габриэль Магальяэс и Кай Хаверц пока не готовы вернуться. Риккардо Калафьори отбыл матч дисквалификации.
ЛИДС — КРИСТАЛ ПЭЛАС 23:00
"Лидс" забивал по три гола в двух своих последних домашних матчах Премьер-Лиги (1 победа, 1 ничья). Никакая другая команда не набрала в 2025 году очков на выезде в английском первенстве больше, чем "Кристал Пэлас" (34). "Белые" проиграли обе свои последние встречи с "орлами" в Премьер-Лиге.
Нападающий "Лидса" Лукас Нмеча не успевает оправиться после растяжения задней поверхности бедра. Также недоступны Шон Лонгстафф и Дэн Джеймс.
Среди потерь "Пэлас" значатся травмированные Даниэль Муньос, Чади Риад, Шейк Дукуре, Даити Камада и уехавший на Кубок Африки Исмаила Сарр.
20.12.2025 00:05
Просмотров: 352
Последние комментарии:
