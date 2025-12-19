"Сити" провел переговоры с Семеньо

"Манчестер Сити" провел переговоры с нападающим "Борнмута" Антуаном Семеньо.

"Сити" является одним из нескольких претендентов на Семеньо, который может быть выкуплен у "Борнмута" в начале января за фиксированную сумму в 65 миллионов фунтов.



"Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" также настроены заполучить Семеньо, а "Арсенал" будет готов вступить в борьбу за Антуана, если попрощается с одним из имеющихся вингеров.



Однако в данный момент "Сити" опережает своих конкурентов. Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "горожане" уже уговаривают 25-летнего ганца присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы.



В данный момент Гвардиола не может рассчитывать на травмированных Жереми Доку и Оскара Бобба, а Омар Мармуш уехал на Кубок Африки, поэтому Семеньо пригодился бы "Сити" уже сейчас.