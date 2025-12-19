Слот — о скандале вокруг Салаха: "Мы оставили это позади"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что скандал вокруг нападающего Мохамеда Салаха остался позади.

Салах был выведен из заявки "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против "Интера" на прошлой неделе, что стало следствием нашумевшего интервью Салаха с критикой Слота и клуба.



Однако еще в прошлый уикенд, до своего отъезда на Кубок Африки, Салах вышел на замену против "Брайтона", поэтому Слот считает инцидент исчерпанным.



"Как я и сказал на прошлой неделе, действия говорят громче, чем слова, и мы оставили это позади. Он был в заявке и стал первой заменой, которую я произвел".



"Но сейчас он на Кубке Африке, играет важные для себя и своей страны матчи, поэтому, думаю, было бы справедливо для них и для нас, чтобы он сосредоточился на игре там, а я больше не отвлекался на это, потому что мы тоже будем играть важные матчи".



"Мы оставили это позади после его интервью против "Лидса", и он сыграл против "Брайтона". Теперь он там, и будет справедливо для его страны, для него и для нас говорить только о "Тоттенхэме" и других наших матчах", — цитирует Слота The Independent.