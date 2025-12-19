Гвардиола: "Я счастлив в "Сити", но не буду здесь вечно"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что счастлив в клубе и не обсуждал свое будущее.

На днях в прессе появились слухи, что "Сити" все больше опасается ухода Гвардиолы в конце сезона, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.



Гвардиола признает, что "Сити" должен быть готов к расставанию с ним в любой момент, однако сам Хосеп никуда не собирается.



"Последние три-четыре года мне задавали этот вопрос в определенные периоды. Рано или поздно — я не знаю, может быть, в 75 или 76 лет — я уйду из "Манчестер Сити". Я понимаю этот вопрос, когда у меня заканчивается контракт, но у меня остается еще 18 месяцев".



"Я так доволен, счастлив и взволнован развитием команды и пребыванием здесь. Но этот вопрос возникает каждый сезон в определенные моменты".



"Я в порядке. У клуба и меня невероятная связь в плане решений, которые нам нужно принимать".



"Я здесь. Кто знает, что случится? Футбол очень переменчив, и не имеет значения, истекает мой контракт через 10 лет или шесть месяцев".



"Мы ничего не обсуждали. Вопрос закрыт. В своем втором или третьем сезоне здесь я говорил, что не буду здесь вечно. Но мы ничего не обсуждали".



"Конечно, клуб должен быть готов ко всему — также в плане игроков, директоров. Исключением являются только владельцы — только если они не решат продать клуб, чего я не ожидаю. К остальному нужно быть готовыми", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.