Мареска: "Слухи о "Сити" — на 100 процентов спекуляции"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал спекуляциями слухи о своем переходе в "Манчестер Сити".

На фоне некоторого ухудшения в отношениях Марески с руководством "Челси" появились слухи, что "Сити" рассматривает Энцо в качестве возможного преемника для Хосепа Гвардиолы, если тот уйдет в конце сезона.



Однако на своей пресс-конференции в пятницу Мареска заявил, что предан в "Челси" и именно здесь видит себя в следующем сезоне.



"Это не влияет на меня, потому что я знаю, что это на 100 процентов спекуляции. Во-первых, для такого рода вещей нет времени, потому что у меня есть контракт до 2029 года".



"Я много раз говорил, что сосредоточен только на этом клубе, и я очень горжусь быть здесь".



"Это слухи. Неделю назад то же самое было с "Ювентусом" в Италии. Я не обращаю на это внимания, потому что знаю, что это неправда".



"Теперь важно понять причину, почему это попало в новости. Но это не моя работа — мне совершенно все равно".



"Могу ли я обещать фанатам, что буду в "Челси" в следующем сезоне? Да, абсолютно".



"Повторюсь, у меня есть контракт до 2029 года, а это — спекуляции. Мне нечего добавить, потому что я не обращаю на это внимания, а если мы продолжим об этом говорить, это означало бы, что я обращаю внимание".



"Я лишь сосредоточен на матче с "Ньюкаслом" и своей работе", — цитирует Мареску Sky Sports.