Бербатов предупредил МЮ насчет периода около Boxing Day

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что период около Boxing Day может стать определяющим для "красных дьяволов" в этом сезоне.

В минувший понедельник "Юнайтед" сыграл вничью 4:4 с "Борнмутом" и теперь, проводив на Кубок Африки Амада Диалло и Бриана Мбемо, начинает насыщенный праздничный отрезок.



В срок до 7 января "Юнайтед" предстоит провести пять матчей Премьер-Лиги: против "Астон Виллы", "Ньюкасла", "Вулверхэмптона", "Лидса" и "Бернли". И Бербатов надеется, что "дьяволы" избегут незапланированных потерь очков.



"Это всегда сложно, когда некоторые из ваших самых талантливых и ярких игроков, игроков в форме, уезжают".



"Матчи около Boxing Day важны. Помню, сэр Алекс Фергюсон говорил нам: "Если мы преодолеем эти матчи, сохранив лидерство, тогда наши шансы стать чемпионами возрастут".



"Если они продемонстрируют хорошие результаты около Boxing Day, то продолжат сезон на подъеме".



"Но, как мы видели, "Юнайтед" склонен терять очки, когда вы не ожидаете. На бумаге они выглядят хорошо, но "Юнайтед" может потерять очки почти против любого соперника. Я осторожен и надеюсь, что они извлекут уроки и будут набирать очки", — сообщил Бербатов ESPN.