Анри: "Экитике меня удивил"

Уго Экитике Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признался, что нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике удивил его.

Из всех приобретений "Ливерпуля" минувшим летом Экитике выглядит наиболее освоившимся. Уго забил 10 голов в своих 23 матчах за "красных", включая семь в 15 в Премьер-Лиге.

Анри не сомневался в потенциале Экитике, но не ожидал, что его соотечественник так быстро заиграет после перехода из "Айнтрахта".

"Самое яркое приобретение? Я назову Уго Экитике, потому что в начале ему нужно было доказать, что он может выступать за "Ливерпуль", и он доказал".

"Сейчас их клуб испытывает проблемы, но он по-прежнему проявляет себя. Он удивил меня".

"Я знал, что он на это способен, но я не думал, что он так быстро адаптируется. Конечно, адаптироваться проще, когда дела команды идут хорошо".

"Но он адаптировался, затем оказался на лавке, ничего не возразил, вернулся и по-прежнему забивает голы. Поэтому он заслуживает, чтобы его выпускали", — цитирует Анри Daily Mirror.




Дата 19.12.2025 14:00

