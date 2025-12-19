Анри: "Экитике меня удивил"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признался, что нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике удивил его.

Из всех приобретений "Ливерпуля" минувшим летом Экитике выглядит наиболее освоившимся. Уго забил 10 голов в своих 23 матчах за "красных", включая семь в 15 в Премьер-Лиге.



Анри не сомневался в потенциале Экитике, но не ожидал, что его соотечественник так быстро заиграет после перехода из "Айнтрахта".



"Самое яркое приобретение? Я назову Уго Экитике, потому что в начале ему нужно было доказать, что он может выступать за "Ливерпуль", и он доказал".



"Сейчас их клуб испытывает проблемы, но он по-прежнему проявляет себя. Он удивил меня".



"Я знал, что он на это способен, но я не думал, что он так быстро адаптируется. Конечно, адаптироваться проще, когда дела команды идут хорошо".



"Но он адаптировался, затем оказался на лавке, ничего не возразил, вернулся и по-прежнему забивает голы. Поэтому он заслуживает, чтобы его выпускали", — цитирует Анри Daily Mirror.