"Юнайтед" хочет сохранить Каземиро еще на сезон

"Манчестер Юнайтед" задумался о том, чтобы сохранить полузащитника Каземиро еще на один сезон.

Контракт Каземиро с зарплатой свыше 350,000 фунтов в неделю истекает в конце этого сезона. До недавних пор считалось, что "Юнайтед" не будет пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев и отпустит 33-летнего бразильца свободным агентом.



Исходя из ожидаемого расставания с Каземиро, "Юнайтед" строил свои планы по обновлению линии полузащиты следующим летом.



Однако в этом сезоне Каземиро проявляет себя ключевым игроком команды Рубена Аморима. Ветеран выходил в стартовом составе на 14 матчей в рамках Премьер-Лиги, забив четыре гола.



По информации TEAMtalk, форма Каземиро заставила "Юнайтед" пересмотреть свои планы. Клуб уже обратился к представителям экс-игрока "Реала" насчет нового контракта.



"Юнайтед" совершенно точно не будет пользоваться своей опцией продления, но готов сохранить Каземиро, если тот согласится на значительное понижение своей зарплаты.



Каземиро и его семья комфортно себя чувствуют в Манчестере, поэтому игрок готов пойти на некоторые уступки по зарплате.