Бруну Фернандеш: "Бегаю я больше, чем ною"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что он хорошо справляется с ролью капитана команды.

С момента назначения капитаном "Юнайтед" летом 2023 Фернандеш регулярно подвергается критике за свои лидерские качества.



Однако Фернандешу кажется, что его поведение в матчах может быть обманчиво, потому что Бруну всегда упорно трудится и задает высокую планку для других игроков.



"К тебе как к капитану приковано повышенное внимание, тебя больше критикуют и все такое. Но это также связано с эти клубом — не только с повязкой".



"Получив повязку, я не изменил свое поведение. Когда Эрик (Тен Хаг) назначал меня капитаном, он знал, что я за капитан. Я знаю, что подаю пример, потому что я делаю все возможное на тренировках и тренируюсь как можно упорнее".



"Я могу ныть, как думают люди, но бегаю я больше, чем ною — я практически уверен насчет этого. Поэтому, думаю, я по-прежнему являюсь примером того, как нужно делать дела в клубе. Я задаю стандарт", — цитирует Фернандеша Sky Sports.