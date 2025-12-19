Кейн: "Только победа на ЧМ-2026 удовлетворит нас и страну"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что только победа на Чемпионате Мира 2026 года удовлетворит его команду и страну.

С полуфинала ЧМ-2018 англичане стабильно достигали поздних стадий больших турниров, поэтому неудивительно, что команда Томаса Тухеля считается одним из фаворитов на победу на ЧМ-2026.



На своем предыдущем большом турнире — Евро-2024 — англичане достигли финала и уступили там Испании, поэтому Кейн чувствует, что на сей раз любой результат, отличный от завоевания трофея, вызовет негативную реакцию.



"Думаю, мы на той стадии сейчас, когда только победа удовлетворит нас самих и удовлетворит страну".



"Мы своего рода почувствовали это еще во время последнего Евро. Мы достигли финала, но вокруг нас все равно было много негативного шума".



"Мы знали, что этот шум останется, если мы не одержим победу. Он и остался, но так устроен футбол. С 2018 мы мы добирались до полуфинала, финала, четвертьфинала и затем финала, поэтому мы стучались в дверь и были одной из самых стабильных сборных в мире".



"Таковы ожидания, с которыми мы отправляемся на турнир. Мы занимаем четвертое место в рейтинге сборных, и люди рассматривают нас одним из фаворитов. Мы должны принять это и выдержать связанное с этим давление".



"За последние восемь лет у нас как у сборной было много хороших вещей, много хороших моментов, но в конце концов сейчас — для меня лично — важно просто побеждать и брать крупнейшие трофеи".



"Мы определенно обладаем мастерством для этого. Теперь имеет значение умение выдержать эти моменты".



"Когда наступает время большого турнира, это пик твоей карьеры, а также на пике давление и восторг. Поэтому мне интересно посмотреть, как я и команда справимся с этим", — сообщил Кейн ESPN.