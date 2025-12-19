"Юнайтед" хватит 20 млн. фунтов для покупки Невеша
"Манчестер Юнайтед" будет достаточно 20 миллионов фунтов для приобретения полузащитника саудовского "Аль-Хиляля" Рубена Невеша.
Невеш выступает за "Аль-Хиляль" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 47 миллионов фунтов в 2023 году.
"Аль-Хиляль" не смог уговорить Невеша на новый контракт и теперь собирается продать Рубена в январе, чтоы не лишиться его в конце сезона безо всякой компенсации.
По информации Daily Mail, "Аль-Хиляль" установил цену в 20 млн. фунтов за Невеша, а сам Рубен заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.
"Юнайтед" вынужден задумываться об укреплении центра поля в свете неопределенности с будущим Каземиро, Кобби Майну и Мануэля Угарте.
19.12.2025 08:00
Просмотров: 142
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
29 в марте, можно закрыть позицию года на три. Вопрос: в каком он состоянии, после не самой сильной лиги, сейчас.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий