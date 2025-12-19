"Юнайтед" хватит 20 млн. фунтов для покупки Невеша

"Манчестер Юнайтед" будет достаточно 20 миллионов фунтов для приобретения полузащитника саудовского "Аль-Хиляля" Рубена Невеша.

Невеш выступает за "Аль-Хиляль" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 47 миллионов фунтов в 2023 году.



"Аль-Хиляль" не смог уговорить Невеша на новый контракт и теперь собирается продать Рубена в январе, чтоы не лишиться его в конце сезона безо всякой компенсации.



По информации Daily Mail, "Аль-Хиляль" установил цену в 20 млн. фунтов за Невеша, а сам Рубен заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.



"Юнайтед" вынужден задумываться об укреплении центра поля в свете неопределенности с будущим Каземиро, Кобби Майну и Мануэля Угарте.