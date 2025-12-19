"Юнайтед" хватит 20 млн. фунтов для покупки Невеша

Рубен Невеш "Манчестер Юнайтед" будет достаточно 20 миллионов фунтов для приобретения полузащитника саудовского "Аль-Хиляля" Рубена Невеша.

Невеш выступает за "Аль-Хиляль" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 47 миллионов фунтов в 2023 году.

"Аль-Хиляль" не смог уговорить Невеша на новый контракт и теперь собирается продать Рубена в январе, чтоы не лишиться его в конце сезона безо всякой компенсации.

По информации Daily Mail, "Аль-Хиляль" установил цену в 20 млн. фунтов за Невеша, а сам Рубен заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.

"Юнайтед" вынужден задумываться об укреплении центра поля в свете неопределенности с будущим Каземиро, Кобби Майну и Мануэля Угарте.



Метки Аль-Хиляль, Манчестер Юнайтед, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 142

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 19.12.2025 08:04 # alexomck
    29 в марте, можно закрыть позицию года на три. Вопрос: в каком он состоянии, после не самой сильной лиги, сейчас.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: