"Юнайтед" надеется приобрести Семеньо с помощью Гвардиолы

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в январе и надеется, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поможет с этим.

На днях авторитетное издание The Athletic сообщило, что внутри "Сити" растут опасения насчет ухода Гвардиолы в конце этого сезона, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.



Неопределенность с будущим Гвардиолы может помешать "Сити" заполучить Семеньо. По крайней мере, именно на это надеются в "Юнайтед", утверждает The Telegraph.



Как и "Сити", "Юнайтед" готов выложить 65 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте 25-летнего игрока сборной Ганы в качестве отступных.



Фактически будущее Семеньо находится в его собственных руках, и "Борнмут" бессилен помешать уходу Антуана, который забил семь голов и отдал три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, в минувший понедельник отличившись против "Юнайтед" (4:4).