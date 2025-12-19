"Пэлас" сыграл вничью с "КуПС" и не смог выйти в плей-офф Лиги Конференций напрямую

"Кристал Пэлас" сыграл вничью 2:2 с финским "КуПС" в заключительном матче общего этапа Лиги Конференций, в результате чего не смог миновать стыковой раунд плей-офф.

Всего через 48 часов "орлам" играть против "Лидса" в Премьер-Лиге, поэтому главный тренер Оливер Гласнер определил сугубо экспериментальный стартовый состав из резервистов и молодежи, включая 16-летнего Джоэла Дрейкса-Томаса.



Хозяева "Селхерст Парк" открыли счет уже на пятой минуте, когда Крисантус Уче на финте убрал соперника и внешней стороной стопы закрутил мяч в ворота — 1:0.



Не сумев развить свое преимущество, в начале второго тайма "Пэлас" быстро пропустил два гола — 1:2. Был и третий, но из-за офсайда рефери его не засчитал.



На 73-й минуте гости из Куопио остались вдесятером, потому что Кристофер Антви получил прямую красную карточку за опасный фол против Уилла Хьюза.



И "орлы" сразу же реализовали численное преимущество. Это Джастин Девенни головой замкнул подачу Тайрика Митчелла с левого фланга — 2:2.



На еще один гол "Пэлас" не хватило, а ничья не позволила команде Оливера Гласнера попасть в плей-офф турнира напрямую.



"Кристал Пэлас" — "КуПС" (Финляндия) — 2:2 (1:0)



Голы: Уче 5, Девенни 76 — Пажишек 50, Сиссе 53.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Бенамар (Хьюз 63), Канво, Лерма (Гехи 64), Кинг (Нкетиа 76), Соса (Митчелл 63), Родни, Девенни, Эссе, Дрейкс-Томас, Уче (Матета 76).



Удаление: Антви 73.