"Брентфорд" не продаст Игоря Тиаго в январе

Главный тренер "Брентфорда" Кит Эндрюс исключает продажу нападающего Игоря Тиаго в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Премьер-Лиге только Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" забил голов больше, чем Тиаго, который отличился 11 раз за "Брентфорд".



Согласно слухам, своей игрой Тиаго привлек внимание больших клубов, включая "Тоттенхэм", однако "пчелы" не собираются спешить с продажей 24-летнего бразильца.



"Мы оставим его у себя", — приводит Evening Standard ответ Эндрюса на вопрос, может ли Тиаго покинуть "Брентфорд" в январе.