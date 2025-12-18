МЮ примет только исключительное предложение" по Майну

"Манчестер Юнайтед" рассмотрит возможность продажи полузащитника Кобби Майну в январе, только если получит "исключительное предложение".

В конце летнего трансферного окна "Юнайтед" отклонил просьбу Майну отправить его в аренду ради регулярной игровой практики, и Sky Sports утверждает, что в январе клуб готов поступить со своим воспитанником таким же образом.



"Юнайтед" не хочет отпускать Майну в аренду, а для постоянного трансфера потребуется действительно внушительная сумма, перед которой "красные дьяволы" не смогут устоять.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим по-прежнему отводит Майну роль в своих планах на будущее, несмотря на то, что 20-летний англичанин еще не попадал в стартовый состав в этом сезоне Премьер-Лиги.



Аморим уже объяснял, что в этом сезоне Майну конкурирует за игровые минуты с капитаном Бруну Фернандешем, который, по слухам, может покинуть "Юнайтед" следующим летом.