Бруну Фернандеш: "Я мог уйти дважды"
Полузащитник Бруну Фернандеш заявил, что мог дважды покинуть "Манчестер Юнайтед".
Минувшим летом Фернандеш лично подтвердил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии, однако у Бруну были и другие варианты.
"Это уже не так, как прежде. Преданность существовала во времена Тотти в "Роме", Гиггза в "Юнайтед", Мальдини в "Милане".
"Что касается меня, то я люблю быть здесь и люблю клуб, а моя преданность проявлялась в тяжелейшие моменты".
"Я мог уйти дважды. Клуб говорил: "Нет, мы нуждаемся в тебе". Я отвечал: "Окей. Вы дали мне кое-что, я дам вам кое-что".
"Разумеется, мое время в клубе сложилось не так, как я хотел. Я хотел брать трофеи, и я делал это не так часто, как должен быть и мог".
"Но в то же время я делал очень важные вещи, и я не хочу принизить вклад других игроков, которые были здесь".
"Думаю, я оставался преданным клубу в самые тяжелые времена. Надеюсь, каждый в клубе осознает это, потому что у меня были очень хорошие возможности".
"Я хорошо понимаю, что мог пойти другим путем. Я мог пойти другим путем и, наверное, выиграл бы больше трофеев, а люди говорили бы обо мне по-другому, потому что у меня были бы трофеи в моем кабинете", — цитирует Фернандеша Sky Sports.
18.12.2025 22:00
Просмотров: 83
Чел, который хотел перейти в Тоттенхем, жалуется на трофеи.
