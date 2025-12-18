"Юнайтед" запросил встречу с Уэббом

"Манчестер Юнайтед" запросил встречу с главой судейского корпуса Ховардом Уэббом после Нового года.

В октябре Уэбб признал, что защитник "Брентфорда" Натан Коллинс ошибочно избежал удаления в матче Премьер-Лиги против "Юнайтед".



На "Олд Траффорд" чувствуют, что то признание Уэбба ничего не изменило, и рефери продолжают принимать несправедливые решения в отношении команды Рубена Аморима.



Последней каплей для "Юнайтед" стал инцидент во время противостояния с "Борнмутом" в минувший понедельник (4:4), когда нападающий "вишенок" Антуан Семеньо схватил за горло защитника "красных дьяволов" Диогу Далота, но красной карточки тоже не получил.



Собрав досье такого рода судейских решений, теперь "Юнайтед" собирается провести встречу с Уэббом. Извинения за допущенные рефери ошибки "дьяволов" уже не устраивают.



